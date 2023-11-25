Смородская считает, что Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова о судействе со стороны главного тренера команды Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Считаю, что их высказывания в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. На месте руководства клуба я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила бы», — цитирует Смородскую СЭ.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.