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Смородская считает, что Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова о судействе со стороны главного тренера команды Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Смородская считает, что Баринова нужно наказать за слова в адрес арбитров
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Считаю, что их высказывания в корне неверны. Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. На месте руководства клуба я бы наказала Баринова, с Галактионовым — поговорила бы», — цитирует Смородскую СЭ.

Встреча проходила на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте игры проигрывала два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов после матча с «Крыльями» назвал арбитров позором футбола.

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