Галактионову могут продлить дисквалификацию за общение с тренерским штабом по рации во время матча с «Зенитом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что общение дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по рации с тренерским штабом во время матча с «Зенитом» будет рассмотрено на следующем заседании организации.

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Лёвиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

На флеш-интервью после игры 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, из-за чего был отстранён на два матча.

Встреча завершилась со счётом 3:1. «Локомотив» расположился на седьмой строчке РПЛ с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее Булыкин назвал хорошим ходом приглашение Логинова на открытие матча «Локомотива».