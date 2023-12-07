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Галактионову могут продлить дисквалификацию за общение с тренерским штабом по рации во время матча с «Зенитом»

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что общение дисквалифицированного главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по рации с тренерским штабом во время матча с «Зенитом» будет рассмотрено на следующем заседании организации.
Галактионову могут продлить дисквалификацию за общение с тренерским штабом по рации во время матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Лёвиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

На флеш-интервью после игры 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, из-за чего был отстранён на два матча.

Встреча завершилась со счётом 3:1. «Локомотив» расположился на седьмой строчке РПЛ с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33). 

Ранее Булыкин назвал хорошим ходом приглашение Логинова на открытие матча «Локомотива».

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