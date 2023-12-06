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Булыкин назвал хорошим ходом приглашение Логинова на открытие матча «Локомотива»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал приглашение Виктора Логинова, сыгравшего роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», для открытия матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
Булыкин назвал хорошим ходом приглашение Логинова на открытие матча «Локомотива»
  • РИА Новости

«Сейчас снялась новая версия «Счастливы вместе», поэтому везде идёт промоушен и приглашение Виктора Логинова, который сыграл главную роль, — достаточно хороший ход. Тем более в этом сериале хорошо раскрыта футбольная тематика, и я сам принимал участие в некоторых сериях. Да и сейчас бы принял участие, если бы пригласили.

С самим актёром на тему футбола мы почти не говорили, наверное, он им не увлекается. Но вот его персонаж выиграл турнир «Кожаный мяч», отметившись хет-триком в финале, так что, возможно, если матч откроет Логинов, это принесёт кому-то удачу. А подобные промоакции стоит продолжать, как это было и раньше. Но в любом случае в первую очередь болельщики приходят посмотреть хороший футбол, а кто открывает матч — приходит посмотреть пресса, телевидение и так далее», — заявил RT Булыкин.

Ранее Булыкин заявил, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона.

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