Булыкин назвал хорошим ходом приглашение Логинова на открытие матча «Локомотива»
- РИА Новости
«Сейчас снялась новая версия «Счастливы вместе», поэтому везде идёт промоушен и приглашение Виктора Логинова, который сыграл главную роль, — достаточно хороший ход. Тем более в этом сериале хорошо раскрыта футбольная тематика, и я сам принимал участие в некоторых сериях. Да и сейчас бы принял участие, если бы пригласили.
С самим актёром на тему футбола мы почти не говорили, наверное, он им не увлекается. Но вот его персонаж выиграл турнир «Кожаный мяч», отметившись хет-триком в финале, так что, возможно, если матч откроет Логинов, это принесёт кому-то удачу. А подобные промоакции стоит продолжать, как это было и раньше. Но в любом случае в первую очередь болельщики приходят посмотреть хороший футбол, а кто открывает матч — приходит посмотреть пресса, телевидение и так далее», — заявил RT Булыкин.
Ранее Булыкин заявил, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона.