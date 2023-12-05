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Булыкин: «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказал мнение, что «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке лидеров до завершения текущего сезона.
Булыкин: «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Конечно, «Краснодару» хочется уйти на перерыв лидером чемпионата, но им будет тяжело это сделать. «Краснодару» будет тяжело удержаться в тройке до конца сезона. Если останутся лидерами перед перерывом, то это будет большая удача», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ЦСКА в матче с «Краснодаром» должен показать всё своё мастерство.

Игра с командой из Краснодара состоится на одноимённом стадионе в субботу, 9 декабря. Начало — в 19:45 мск.

После 17 туров РПЛ московский клуб набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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