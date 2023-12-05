ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Московский ЦСКА завтра, 6 декабря, отправится в Сочи.

Как сообщает Bobsoccer, армейцы проведут мини-сбор перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

По данным источника, вчера, 4 декабря, красно-синие в последний раз в 2023 году тренировались в Москве, проведя восстановительное занятие на «ВЭБ Арене» после встречи с «Ростовом» (2:0).

Игра с командой из Краснодара состоится на одноимённом стадионе в субботу, 9 декабря. Начало — в 19:45 мск.

После 17 туров РПЛ московский клуб набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что у команды есть потенциал бороться за чемпионство в РПЛ.