RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА завтра, 6 декабря, отправится в Сочи.
ЦСКА проведёт мини-сбор в Сочи перед матчем 18-го тура РПЛ с «Краснодаром»
  • РИА Новости

Как сообщает Bobsoccer, армейцы проведут мини-сбор перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

По данным источника, вчера, 4 декабря, красно-синие в последний раз в 2023 году тренировались в Москве, проведя восстановительное занятие на «ВЭБ Арене» после встречи с «Ростовом» (2:0).

Игра с командой из Краснодара состоится на одноимённом стадионе в субботу, 9 декабря. Начало — в 19:45 мск.

После 17 туров РПЛ московский клуб набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «быков» на семь баллов.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что у команды есть потенциал бороться за чемпионство в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить