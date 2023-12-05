Чалов считает, что у ЦСКА есть потенциал бороться за чемпионство в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов оценил шансы команды побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Бороться за чемпионство? Потенциал такой есть», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Нападающий ответил, сильно ли сезон-2023/24 отличается от прошлого.

«Абсолютно всем. Некоторые игроки ушли, другие пришли, надо наигрывать связи. Костяк остался, но нам нужно улучшать игру. Потенциал у нас есть. Я уверен, что мы можем добиться больших результатов», — сказал он.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

Ранее сообщалось, что гол Чалова с пенальти принёс ЦСКА победу над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ.