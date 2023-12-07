Гаджиев — о дисквалификации Карпина и Галактионова: они могли найти другие слова

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова и наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Разница в том, что Валерий Георгиевич сам сказал: я матом говорить не буду (смеётся). Галактионов же высказался открытым матом. Так нельзя. Русский язык богатый, всегда можно найти другие слова. Наверное, такое говорят, когда хотят, чтобы нам с вами это запомнилось надолго (смеётся)», — заявил Гаджиев RT.

Ранее бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).