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Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: главный тренер должен работать головой

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о дисквалификации наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на три матча (один из них — условно) по результатам заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

«Думаю, что мера наказания для Гильермо Абаскаля справедливая. Она и не жёсткая, и не мягкая. Тут дело в том, что безнаказанным такой поступок оставлять нельзя. Это тренер великой команды, который должен показывать пример остальным. С другой стороны, испанец извинился, поэтому давайте скажем так: это послужит ему уроком на будущее — впредь постарается контролировать свои эмоции», — заявил Гладилин RT.

Также он прокомментировал поведение Бернарда Бериши.

«Это всё же футболист, а не тренер. Давайте не будем путать разные позиции в клубах. Ему зеркальным образом мог ответить кто-то из игроков «Спартака», но не главный тренер. Футболисты работают на эмоциях, а главный тренер должен работать головой», — добавил он.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина побороться за приз лучшему игроку сезона РПЛ.

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