Гладилин — о дисквалификации Абаскаля: главный тренер должен работать головой
«Думаю, что мера наказания для Гильермо Абаскаля справедливая. Она и не жёсткая, и не мягкая. Тут дело в том, что безнаказанным такой поступок оставлять нельзя. Это тренер великой команды, который должен показывать пример остальным. С другой стороны, испанец извинился, поэтому давайте скажем так: это послужит ему уроком на будущее — впредь постарается контролировать свои эмоции», — заявил Гладилин RT.
Также он прокомментировал поведение Бернарда Бериши.
«Это всё же футболист, а не тренер. Давайте не будем путать разные позиции в клубах. Ему зеркальным образом мог ответить кто-то из игроков «Спартака», но не главный тренер. Футболисты работают на эмоциях, а главный тренер должен работать головой», — добавил он.
Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина побороться за приз лучшему игроку сезона РПЛ.