Главный тренер «Крыльев»: первую часть сезона оценю между четвёркой и пятёркой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги первой половины сезона-2023/24.

«Первую часть сезона оценю между четвёркой и пятёркой для нашей команды. Большая и ощутимая разница между предыдущим и нынешним нашим сезоном. Ребят я обязательно поблагодарю. Мы доверяем друг другу и проделали хорошую работу. Большая надежда на то, что мы не потеряем своих лидеров и сохраним костяк команды в межсезонье», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Ранее Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» в матче от «Спартака».