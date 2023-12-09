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Главный тренер «Крыльев»: первую часть сезона оценю между четвёркой и пятёркой

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги первой половины сезона-2023/24.
Главный тренер «Крыльев»: первую часть сезона оценю между четвёркой и пятёркой
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Первую часть сезона оценю между четвёркой и пятёркой для нашей команды. Большая и ощутимая разница между предыдущим и нынешним нашим сезоном. Ребят я обязательно поблагодарю. Мы доверяем друг другу и проделали хорошую работу. Большая надежда на то, что мы не потеряем своих лидеров и сохраним костяк команды в межсезонье», — передаёт слова тренера корреспондент RT.

Ранее Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев» в матче от «Спартака».

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