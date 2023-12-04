«Каждый случай будем рассматривать отдельно»: в РПЛ не стали переносить матчи 18-го тура на другие даты из-за непогоды

Матчи 18-го тура РПЛ должны состояться в запланированные сроки. По словам руководителя лиги Александра Алаева, главные арбитры примут решение о целесообразности проведения каждой встречи за час до игры. В случае аномальных морозов не исключено их проведение в иные даты. В пресс-службе «Спартака», который примет «Крылья Советов» в Москве, пообещали руководствоваться нормами регламента. А старший селекционер «Факела» Александр Самедов заверил, что воронежцы сделают всё возможное, чтобы подготовить стадион и газон к противостоянию с «Динамо».

В вопросе о возможном переносе 18-го тура РПЛ на другие сроки поставлена точка. Руководитель лиги Александр Алаев заявил, что предварительно все матчи пройдут в изначально оговорённые даты.

«Перенести тур может общее собрание большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС. Созвонились с утра с командами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой. Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год», — цитирует функционера «РБ Спорт».

При этом не исключено, что отдельные встречи всё-таки не состоятся из-за сильных морозов. За час до каждого матча в присутствии рефери будет измеряться температура воздуха на высоте 1 м над центральным кругом. Если она окажется ниже -15 °C, понадобится письменное согласие обеих сторон на проведение игры. Если хоть одна из команд откажется выходить на поле в такую погоду, противостояние не состоится.

Ранее, комментируя матч ЦСКА — «Ростов», который прошёл в условиях аномального снегопада, Алаев напомнил: РПЛ, согласно регламенту, просто не имеет права самостоятельно переносить встречи.

«Я не буду сталкивать РФС с РПЛ. Есть устройство системы, как она работает. Сейчас система работает так, что судья принимает решение. Это его полномочия», — объяснил глава лиги в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Тем не менее не исключено, что мороз всё же вынудит переверстать календарь. Три матча заключительного тура первой части чемпионата состоятся на юге страны («Ахмат» — «Ростов», «Краснодар» — ЦСКА и «Сочи» — «Оренбург»). Не вызывает тревоги и противостояние «Зенита» и «Нижнего Новгорода», учитывая наличие крыши на арене в Северной столице. Наконец, в Калининграде, куда в гости к «Балтике» приедет «Рубин», ожидается околонулевая температура.

А вот «Спартак» и «Локомотив» примут «Крылья Советов» и «Урал» в Москве, где на выходных столбик термометра, по прогнозам, упадёт до отметки -20 °C. Немногим теплее будет в Воронеже, где «Факел» сыграет с «Динамо».

Однако в клубах настроены оптимистично. Например, руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов напомнил о существующих правилах.

«Лига уже приняла решение, и нет повода для дополнительных комментариев. Есть регламент. Если судья матча увидит, что температура опустилась ниже -15 °C, понадобится письменное согласие обеих команд на его проведение», — заявил он RT.

В свою очередь, бывший хавбек красно-белых Александр Самедов, ныне занимающийся селекцией в «Факеле», заверил: в клубе приложат все усилия, чтобы привести поле и стадион в надлежащее состояние к противостоянию с «Динамо».

«Команда готовится в штатном режиме. Всё хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но раз вынесли вердикт, значит, остаётся только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи на снегу каждый год — в конце ноября и начале декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять», — отметил Самедов.

Не поддержали перенос 18-го тура и представители коллективов, которые сыграют в относительно комфортных условиях. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подчеркнул, что футболисты уже находятся в Сочи, а проживание и перелёты полностью оплачены.

«Поддерживаем решение провести матчи в срок. Дело в том, что «Оренбург» прибыл в Сочи, где и завершит первую часть чемпионата. Поверьте мне, тут достаточно тепло. Люди ходят в футболках. Только что общался со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым», — подчеркнул функционер.

Однако, по его словам, представителям команд, руководству лиги и отечественным футбольным чиновникам необходимо собраться и обсудить, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

«Мы все сильны задним умом и пытаемся задавать вопросы, реагируя на уже произошедшие природные катаклизмы. Но предвидеть такое нереально. С другой стороны, холодная погода в конце ноября — начале декабря — давнишняя проблема для коллективов РПЛ. Когда что-то произошло, мы начинаем активные обсуждения. Думать об этом нужно заранее», — добавил Еремякин.

В свою очередь, спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал другой минус от назначения встреч на другие даты. К весне составы команд могут значительно измениться, и они окажутся совершенно в других условиях, чем сейчас, что несправедливо.

«У каждой свои интересы: кто-то захочет отложить тур на весну, у кого-то к концу сезона накопились травмы», — цитирует менеджера «Чемпионат».

Наконец, председатель правления «Зенита» Александр Медведев призвал действовать согласно регламенту, в котором чётко оговорено, что решение о начале той или иной игры принимает рефери.

К сожалению, проведение поединков в не самых комфортных условиях в последние недели превратилось для РПЛ в обыденность. В 16-м туре «Балтика» и «Спартак» сыграли в Калининграде при сильном снегопаде. Просмотр матча затруднял тот факт, что футболистам пришлось играть не красными, а контрастными мячами с вкраплениями ярких цветов, которые оказались почти не видны на телекартинке. К тому же москвичи надели белую форму.

Спустя неделю непогода обрушилась на столицу. Несмотря на мощную метель и невероятное количество осадков, главный арбитр встречи ЦСКА — «Ростов» Рафаэль Шафеев вынес вердикт, что футболисты могут выйти на поле. Снег не заканчивался ни на минуту, и прямо по ходу поединка рабочие вынуждены были счищать его с боковых и линий штрафных.

Чуть больше повезло «Локомотиву» и «Зениту». Поле в Черкизове загодя поместили под специальную защитную плёнку и не открывали практически до стартового свистка. К тому же стихия немного успокоилась. В результате встреча началась на полчаса позже. И если в первой половине газон ещё был заснежен, то во втором тайме находился в приемлемом состоянии.

С резким приходом зимы возобновились споры о целесообразности возвращения чемпионата России на систему «весна — осень». В какой-то степени это выглядит логичным. Например, в 2003-м заключительный тур состоялся 1 ноября. Однако позднее финиш национального первенства сдвигался всё дальше в угоду коллективам, выступающим в еврокубках. И последний сезон при прежней схеме в 2010-м завершился 28 ноября.

При этом даже изменение календаря не станет панацеей, ведь болельщики и команды не застрахованы от капризов погоды и в более тёплые месяцы. Например, в начале апреля прошлого года Москву накрыл сильный снегопад, и проведение игры между «Локомотивом» и «Спартаком» находилось под большим вопросом. В результате её начало перенесли на час.

А знаменитое снежное дерби в 2002-м между «Спартаком» и ЦСКА на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова состоялось 9 ноября. Очищать газон от снега тогда пришлось с помощью грузовиков.

Разумеется, играть в подобных условиях не следует и сейчас. А потому эмоции Валерия Карпина после поражения от ЦСКА понятны. С другой стороны, за 20 лет качество полей в стране сильно улучшилось. И в Черкизове газон полностью справился с выпавшей на него нагрузкой, что отметили даже петербуржцы.

«Плохая погода сказалась на результате? Нет. У ЦСКА с «Ростовом» условия были ещё хуже. А у нас они были достаточно хорошими. Тем более обе команды находились в равной ситуации... Можно играть, ничего страшного», — отметил защитник сине-бело-голубых Данил Круговой.

Достаточно чётко высказался и форвард железнодорожников Артём Дзюба, отметивший, что футболисты «не сахарные» и должны выполнять свою работу при любой температуре. Аналогичное заявление сделал его одноклубник Наир Тикнизян.

«Должны ли футболисты играть в непогоду? А почему нет? Мы получаем огромные деньги и обязаны выполнять свои обязанности, делать это искренне и с максимальной самоотдачей», — цитирует хавбека ТАСС.