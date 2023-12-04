Сотрудник «ВЭБ Арены»: Акинфеев нам улыбался, когда мы чистили снег на поле
- РИА Новости
«Хватало времени. Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Ничего сложного. Акинфеев на всё это смотрел с улыбкой», — цитирует сотрудника «Чемпионат».
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.
ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.
Ранее Фёдор Чалов сравнил матч с «Ростовом» в снегопад с пляжным футболом.