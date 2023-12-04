Еремякин: холодная погода в конце ноября — давнишняя проблема для коллективов РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе на систему «весна — осень».

«Мы все сильны задним умом и пытаемся задавать вопросы, реагируя на уже произошедшие природные катаклизмы. Но предвидеть подобное нереально. С другой стороны, холодная погода в конце ноября — начале декабря — давнишняя проблема для коллективов РПЛ. Когда что-то произошло, мы начинаем активные обсуждения. Думать об этом требуется заранее. Сейчас много говорят о переходе обратно на систему «весна — осень». Есть руководство лиги, соответствующие чиновники. Давайте сядем и подумаем, как быть в этой ситуации, чтобы такого не повторялось», — заявил Еремякин RT.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» поддержали решение провести матчи 18-го тура РПЛ в срок.