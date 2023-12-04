Алаев сообщил, что 18-й тур РПЛ не будет перенесён

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России по футболу не будет перенесён на следующий год.

«Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

По его словам, утром состоялся разговор с представителями всех 16 клубов лиги.

«Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой», — добавил Алаев.

Он также подчеркнул, что возможен случай переноса встречи на 2024 год.

Встречи 18-го тура должны состояться 8—10 декабря. Потом последует пауза в чемпионате до марта.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не против переноса игр 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.