Алаев сообщил, что 18-й тур РПЛ не будет перенесён
- РИА Новости
«Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно», — цитирует Алаева «РБ Спорт».
По его словам, утром состоялся разговор с представителями всех 16 клубов лиги.
«Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой», — добавил Алаев.
Он также подчеркнул, что возможен случай переноса встречи на 2024 год.
Встречи 18-го тура должны состояться 8—10 декабря. Потом последует пауза в чемпионате до марта.
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе не против переноса игр 18-го тура РПЛ из-за погодных условий.