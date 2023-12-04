RT в Telegram
Подпишись

Самедов: «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу 18-го тура с «Динамо»

Короткая ссылка
Селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение о проведении 18-го тура чемпионата России по футболу.
Самедов: «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу 18-го тура с «Динамо»
  • РИА Новости

«Могу только сказать, что приложим все усилия для того, чтобы подвести поле и стадион к матчу с «Динамо» в нормальном виде. Команда готовится в обычном штатном режиме. Всё хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но если приняли решение играть, значит, остаётся только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи при снеге каждый год — в начале ноября и конце декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять», — заявил Самедов RT.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали решение РПЛ провести 18-й тур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить