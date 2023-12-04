Самедов: «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу 18-го тура с «Динамо»

Селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение о проведении 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Могу только сказать, что приложим все усилия для того, чтобы подвести поле и стадион к матчу с «Динамо» в нормальном виде. Команда готовится в обычном штатном режиме. Всё хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но если приняли решение играть, значит, остаётся только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи при снеге каждый год — в начале ноября и конце декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять», — заявил Самедов RT.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали решение РПЛ провести 18-й тур.