«Было тяжело дышать»: «Локомотив» обыграл «Урал» на 12-градусном морозе в Москве

«Локомотив» на своём поле взял верх над «Уралом» в 18-м туре чемпионата России по футболу. Матч находился на грани переноса из-за сложных погодных условий, но за час до стартового свистка температура воздуха в Москве составила допустимые для игры -12 °С. На протяжении всего матча подопечные Михаила Галактионова владели преимуществом и забили по разу в каждом из таймов. На 18-й минуте Евгений Морозов головой замкнул подачу в штрафную, а на 92-й Наир Тикнизян точным ударом завершил контратаку.

В преддверии противостояния «Локомотива» и «Урала» главной темой для обсуждения было не отсутствие на тренерском мостике хозяев Михаила Галактионова или первое с ноября 2022-го появление в старте гостей Юрия Газинского, а погода. По прогнозам синоптиков, 8 декабря обещало стать «самым холодным днём сезона в Москве», а на момент старта матча температура могла опуститься до -14 °С. И с учётом постепенно усиливающегося ветра и повышенной влажности, по ощущениям могла составлять ещё на один-четыре градуса ниже. Да и небольшой снег лишь осложнял ситуацию. Тот же Дмитрий Баринов отказался комментировать условия проведения встречи, а покидая газон после разминки трижды перекрестился.

«Мы должны выйти, как дети, которые играли в мороз, холод, снег или дождь, всё равно выходили и играли. То же самое должно быть сегодня. Это финальный забег, поэтому надо отдать все силы, которые есть», — мотивировал подопечных наставник «Урала» Виктор Гончаренко.

Достигни температура отметки -15 °С, и встал бы вопрос о переносе матча, но этого так и не произошло. На последенм замере было зафиксировано -12 °С, поэтому спортсмены вышли на поле в срок, а некоторые даже рискнули надеть футболки с короткими рукавами (пусть и компенсировали это термобельём). Кстати, почти в таком же виде на «РЖД Арене» предстал известный актёр Виктор Логинов, который нанёс символический удар по мячу перед стартовым свистком. Правда, добавил к этому шапку.

И хотя яркому футболу такая погода вряд ли способствовала, условия были более щадящими, чем в недавнем противостоянии ЦСКА и «Ростова». Поначалу декабрьские морозы уж точно не сказывались на качестве игры команд, причём особенно это касалось «Локомотива». Железнодорожники сходу взяли мяч под свой контроль и принялись осаждать штрафную площадь «шмелей», регулярно создавая опасные эпизоды у ворот Ильи Помазуна. И довольно быстро открыли счёт. На 18-й минуте розыгрыш углового продолжился нацеленной подачей Максима Глушенкова, а завершился неотразимым ударом головой Евгения Морозова. Вратарь «Урала» оказался бессилен и пропустил в десятой встрече подряд в РПЛ.

В схожем ключе прошёл весь первый тайм. Соперники действовали довольно бодро, пытаясь не застаиваться на холоде, но преуспевал «Локомотив». До конца тайма красно-зелёные могли увеличить преимущество, но сначала Антон Миранчук не сумел реализовать выход на один с Помазуном, а затем странно сыграл Марио Митай. Албанец возглавил контрвыпад хозяев и мог отдавать на открывавшегося на месте форварда Наира Тикнизяна, но предпочёл пробить с 20 метров. И сделал это крайне неудачно.

Главный арбитр Артём Чистяков пожалел спортсменов и не добавил к первому тайму ни минуты, несмотря на несколько продолжительных остановок. А уже в перерыве своими впечатлениями от проведённого времени на поле поделились главные действующие лица. Причём мнения разнились. Если защитник «Локомотива» Александр Сильянов признавался, что ему было «тяжело дышать», то форварда «Урала» Алексея Каштанова низкие температуры не напугали вовсе.

«Я на погоду не смотрю. Мне нормально. Я при ещё худшей играл в детстве», — сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».

Тем не менее, первая половина второго тайма выдалась чуть менее богатой на события. «Локомотив» немного ослабил давление и перешёл на игру вторым номером, а «Урал» долгое время не мог создать ничего серьёзного у ворот Ильи Лантратова. Да, можно вспомнить упущенный шанс Гильерме Шеттине, не сумевшего должным образом подстроиться под подачу Игоря Дмитриева. Но этого явно было мало.

Повеселее стало с появлением свежих нападающих в составе обоих коллективов. Сначала Эрик Бикфалви подхватил мяч у чужой штрафной и здорово пробил верхом, чуть-чуть не угодив в перекладину, а потом на авансцену вышел Тимур Сулейманов. Сначала он немного прихватил Шеттине в собственной площади, чуть было не спровоцировав назначение 11-метрового, а уже в следующей атаке чуть было не упрочил преимущество «Локомотива». Навес Тикнизяна был идеальным, но форвард чудесным образом не попал в створ.

При этом заключительная 15-минутка запомнилась и другими, не менее примечательными событиями. Так, Рифат Жемалетдинов почти семь минут стоял на бровке в ожидании возможности сменить Марио Митая, в связи с чем выразил колоссальное негодование действиями судейской бригады. А в это же время в собственной штрафной чуть было не подрались его партнёры по «Локомотиву». Лукас Фассон предъявил претензии Лантратову, а потом ещё и решил «пободаться» со своим голкипером. В итоге, разнимать их пришлось капитану в лице Баринова.

Тем не менее, без гола второй тайм всё же не обошёлся. Уже на второй компенсированной минуте железнодорожники вновь огорчили Помазуна. Сулейманов исправился за упущенные моменты — выиграл борьбу за позицию и исполнил идеальную скидку на набравшего скорость Сергея Пиняева. Реактивный вингер совершил рывок на 35 метров и покатил аккурат на открывшегося по центру Тикнизяна, а тот без проблем расправился с вратарём.

Что удивительно, по окончании матчи мало кто выражал недовольство погодными условиями. Разве что Гончаренко своими словами о «замёрзшем поле» дал понять, что был не до конца доволен, в какой обстановке пришлось выступать его подопечным. При этом Морозов остался доволен качеством покрытия, сумел адаптироваться к морозам и Глушенков, признанный лучшим футболистом встречи.

«Ощущения только положительные. Мы же победили. Но сначала было очень непросто — по такому морозу. Но потом минут 10—15 прошло и стало полегче… Было тяжело дышать, потом стало попроще. Во втором тайме ещё лучше было», — резюмировал форвард.