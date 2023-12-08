Систему определения офсайдных линий применят на двух матчах 18-го тура РПЛ
- Gettyimages.ru
- © Glowimages
Игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА пройдут с использованием системы китайской фирмы, сообщает пресс-служба РФС.
Уточняется, что после тестирования система начнёт работать на всех матчах элитного дивизиона.
Игра «Зенит» — «Пари НН» пройдёт 9 декабря, «Краснодар» — ЦСКА — 10-го.
Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.