Систему определения офсайдных линий применят на двух матчах 18-го тура РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что на матчи национального чемпионата возвращается система определения офсайдных линий.

Игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Пари НН» и «Краснодар» — ЦСКА пройдут с использованием системы китайской фирмы, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что после тестирования система начнёт работать на всех матчах элитного дивизиона.

Игра «Зенит» — «Пари НН» пройдёт 9 декабря, «Краснодар» — ЦСКА — 10-го.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.

