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«Факел» провёл ремонтные работы на стадионе в Воронеже перед игрой с «Динамо»

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Агрономы воронежского «Факела» сделали ямочный ремонт повреждённых участков поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
«Факел» провёл ремонтные работы на стадионе в Воронеже перед игрой с «Динамо»
  • Gettyimages.ru
  • © Bigandt_Photography

«Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с РПЛ», — говорится в Telegram-канале воронежского клуба.

Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря. Игра начнётся в 14:00 мск.

После 17 туров РПЛ «Факел» набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 31 баллом располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что температура на стадионе московского «Локомотива» перед матчем 18-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» опустилась до -13 °С.

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