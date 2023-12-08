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Голы Тикнизяна и Морозова принесли победу «Локомотиву» над «Уралом» в РПЛ

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Московский «Локомотив» на своём поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Голы Тикнизяна и Морозова принесли победу «Локомотиву» над «Уралом» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершились со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Мячи забили Евгений Морозов (18-я минута), Наир Тикнизян (95-я).

Во время матча голкипер «Локо» Илья Лантратов и защитник железнодорожников Лукас Фассон устроили небольшую потасовку.

«Локомотив» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Урал» (19) — 12-е.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.

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