Голы Тикнизяна и Морозова принесли победу «Локомотиву» над «Уралом» в РПЛ
- РИА Новости
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Игра на стадионе «РЖД Арена» завершились со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.
Мячи забили Евгений Морозов (18-я минута), Наир Тикнизян (95-я).
Во время матча голкипер «Локо» Илья Лантратов и защитник железнодорожников Лукас Фассон устроили небольшую потасовку.
«Локомотив» с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Урал» (19) — 12-е.
Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Локомотив» — «Урал» состоится несмотря на низкую температуру в Москве.