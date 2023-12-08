ЭСК признала ошибочным удаление Карраскаля в игре с «Зенитом»
- РИА Новости
ЭСК признала ошибочным решение главного арбитра встречи «Динамо» и «Зенита» Павла Кукуяна об удалении Хорхе Карраскаля, сообщает пресс-служба РФС.
«Динамо» на стадионе им. Льва Яшина нанесло поражение «Зениту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.
Ответная игра пройдёт 12 марта.
Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».