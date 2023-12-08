ЭСК: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче «Ахмат» — «Спартак»
- РИА Новости
Главный арбитр игры Евгений Кукуляк в моменте с неудалением игрока команды из Грозного Бернарда Бериши поступил правильно, сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что 3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.
После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул футболиста и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
Позже Абаскаль был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один из них — условно).
Ранее Дмитрий Черышев назвал отвратительной выходку Бериши по отношению к Абаскалю.