«Коринтианс» объявил о продаже «Зениту» 50% прав на Педро за €9 млн 

Руководство бразильского «Коринтианса» раскрыло детали сделки по трансферу Педро в петербургский «Зенит».

«Коринтианс» переуступил «Зениту» 50% прав на Педро за €9 млн. Клуб по-прежнему сохраняет за собой 30% прав на футболиста», — сообщает пресс-служба бразильской команды.

«Зенит» 29 июля объявил о переходе 17-летнего Педро. Бразильский форвард прибудет в расположение сине-бело-голубых в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Педро в 12 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил два гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Малком, Роберт Ренан и Матео Кассьерра вернулись в расположение петербургского клуба.