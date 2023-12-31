Стихи «Зенита», юмор легенд «Спартака», хит «Динамо» и перевоплощения «Сочи»: клубы РПЛ поздравили фанатов с Новым годом

Московский «Спартак» собрал за одним столом легенд клуба и задался вопросом, какой сезон в истории был лучшим. «Зенит» превратил в реальность стихотворные фантазии мальчика, а в «Сочи» футболисты ради детской мечты переоделись в таксиста, продавца фруктов и охранника. «Ростов» снял пародии на советские фильмы, а «Динамо» переделало на свой манер песню «Если у вас нету тёти». «Локомотив» приютил семью, у которой на трассе сломалась машина, а ЦСКА собрал «Команду добрых дел» и посетил социальные учреждения.

Российские футбольные клубы традиционно подготовили для своих болельщиков новогодние видеопоздравления. На этот раз юмора в них чуть меньше, чем в предыдущие годы. Трендом сезона у команд РПЛ стали ролики, в которых игроки и тренеры посещают семьи фанатов. Отличаются от остальных, пожалуй, только «Спартак», «Динамо» и «Сочи». А некоторые команды и вовсе отказались от стандартных форматов, предложив зрителям итоговые передачи и квизы.

Неподражаемый Филимонов

Красно-белые выбрали стандартный формат посиделок за новогодним столом, однако пригласили за него представителей разных поколений команды. Вместе на «Открытие Арене» собрались Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Александр Соболев, Артём Ребров и Данил Пруцев.

Футболисты задаются вопросом, какой год для «Спартака» был лучшим. У каждого своя версия. Молодёжь вспоминает 2017-й, поскольку тогда москвичи стали чемпионами, а также 2022-й, когда при полных «Лужниках» коллектив стал обладателем Кубка страны. В этот момент Соболев эффектно включает песню Максим на магнитофоне.

Баженов и вовсе решил поиграть в математика и вывел формулу, по которой лучшим стал 2007-й. Правда, как пошутил Павлюченко, в тот сезон Никита не забивал. А Дасаев сетует, что в его время ещё не придумали Суперкубок, тогда у него титулов точно было бы побольше.

Неожиданно эффектно в ролике смотрится Филимонов, начинающий надевать на себя по очереди все завоёванные со «Спартаком» золотые медали чемпионата. Их у Александра шесть, поэтому процесс завершается только к концу видео, когда в кадре появляется нынешний наставник красно-белых Гильермо Абаскаль. По его версии, лучшим должен стать 2024 год.

Единственная ложка дёгтя в ролике — это то, что тренер произносит свои слова на испанском языке, за что его уже успел раскритиковать бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов.

«Абаскаль полтора года в России! Вы серьёзно? Он заходит в кадр под камеры, на соседнем стуле сидит великий Дасаев, множество других легенд клуба, а он не может три предложения на русском языке произнести ради такого случая?» — написал Радимов в Telegram-канале.

Музыкальный хит «Динамо»

Бело-голубые в этом году пошли по стопам «Рубина» времён Леонида Слуцкого, когда казанцы исполняли вместе с наставником музыкальные номера, и поздравили болельщиков песней. Для этого пришлось сделать кавер на хорошо всем известную по фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» композицию «Если у вас нету тёти».

К счастью, мучить футболистов и заставлять их демонстрировать вокальные данные в клубе не стали, пригласив для этого ансамбль. Спортсмены вместе с главным тренером Марцелом Личкой появляются в клипе в самом начале, а затем по ходу песни, когда их упоминают.

Не обошлось в видео и без отсылок к другим командам. Во время строчки «Если у вас нету дома» показаны кадры матча Кубка России, где Фёдор Смолов забивает «Зениту». На фразе «И поезд ушёл ваш давно» болельщики видят сейв Игоря Лещука после удара хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. А слова «И повторим, и повторим» сопровождаются эпизодом встречи со «Спартаком», которую бело-голубые выиграли со счётом 3:0. «В новом году к титулам будь ты готов», — поёт ансамбль.

С учётом того, что все слова в видео прописаны как в версии для караоке, фанаты также могут её исполнять, а в будущем и использовать новые рифмы в своих кричалках. «Думайте сами, решайте сами, болеть или не болеть», — такой строчкой завершается клип.

Добрые дела ЦСКА

Армейцы в этом сезоне решили совместить приятное с полезным и запись новогоднего ролика соединить с благотворительными акциями, которые ЦСКА проводит в рамках программы «Команда добрых дел». Футболисты и тренеры постоянно посещают детские дома и другие организации, помогая детям, животным, пожилым людям и многим другим.

В праздничном видео главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в роли Деда Мороза собирает своих подопечных в раздевалке и в зависимости от сильных качеств каждого отправляет игроков в разные учреждения отвезти подарки.

Так, любящий животных Кирилл Набабкин посетил питомник для собак. Антон Заболотный, находящий язык с людьми всех возрастов, поехал в гости к болельщику ЦСКА с 60-летним стажем. Умеющий искренне улыбаться Мойзес посетил детский дом, а самый понимающий Милан Гаич — центр для детей с сенсорными нарушениями. «Всегда готовый прийти на помощь» Владислав Тороп потренировал ребят с ДЦП.

Завершается ролик выходом Федотова на футбольное поле и появлением в облаках упряжки с оленями.

«Мы — ЦСКА, и рады быть частью чего-то большего! С Новым годом!» — сказал тренер.

Новогоднее чудо от «Локомотива»

Ту же идею — совершение добрых дел — взял за основу и московский «Локомотив». Однако железнодорожники в ролике помогают одной определённой семье, у которой на пути в Москву сломалась машина. На трассе мужа, беременную жену и двух детей подбирает на клубном автобусе Руслан Пименов, а на стадионе их встречает Артём Дзюба и проводит в уютную комнату, где уже собралась вся команда вместе с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Единственное, чего не хватает в этот вечер самому младшему гостю красно-зелёных, — настоящей новогодней ёлки. Но чего не сделаешь ради ребёнка. Футболисты и тренеры находят красивое дерево на территории стадиона и наряжают его всем подряд. В качестве украшений используются бутсы, шарфы, кепки с логотипом команды и многое другое.

А завершается ролик игрой в футбол на запасном поле «Локомотива» вместе с детьми. Всё очень мило и трогательно, только немного напрягает перенасыщенность закадровым текстом.

Весёлые стихи «Зенита»

Футболисты «Зенита» также в этом году исполняют мечты, но уже не семьи, а одного мальчика. Он дома у ёлки читает родителям собственные стихи: «Новый год стучится в двери. На пороге Сутормин».

«Давай лучше про Деда Мороза», — пытается сменить тему бабушка.

Но в этот момент раздаётся звонок в дверь — и в гостиную с шампанским заходит Алексей. А далее по одному за столом начинают появляться футболисты, о которых ребёнок написал смешные стихи. Так, «Ерохин приготовил пиццу в форме турнирной таблицы», «Клаудиньо устроил карнавал и со всеми бразильцами пел и танцевал». А «Барриос, не зная новогодних правил, селёдку под шубой сметаной заправил».

Рифмованный рассказ мальчика сопровождается графикой в стиле детского рисунка. В конце ролика заходит Иван Сергеев в костюме Деда Мороза и под бой курантов произносит поздравление болельщикам.

Не обошлось и без забавной концовки: футболисты предлагают мальчику написать ещё один стишок, в котором Сергей Семак продлил каникулы команде до среды.

Помимо самого ролика, «Зенит» выложил кадры со съёмочной площадки. Как оказалось, больше всего процесс понравился Александру Коваленко, который даже чисто исполнил песню о Рождестве. Правда, в ролик его вокальные способности не попали.

Команда ближе, чем кажется

Ту же самую идею — что футболисты намного ближе к болельщикам, чем кажется, — постарались в этом сезоне воплотить «Сочи», «Факел» и «Ростов». Качество видео у региональных клубов немного отличается от представленного выше. Тем не менее всё получилось очень мило.

Так, в воронежской семье фанатов происходит новогоднее чудо: за новогодним столом оказываются Ильнур Альшин, Руслан Магаль, Ираклий Квеквескири и Владислав Мастерной, а в качестве Деда Мороза в кадре появляется Сергей Ташуев. Всю ночь футболисты отмечают праздник с болельщиками, играя в футбол и устраивая переклички, а под утро исчезают, оставив на постерах на стене свои автографы. Ролик завершается перепевкой рекламы газировки: «Факел» к вам приходит!»

Футболисты «Ростова» становятся ближе к болельщикам через старые советские комедии. По сюжету фанат дончан включает телевизор и вместо знакомых актёров в традиционных фильмах видит игроков любимого клуба. Получились забавные пародии на киноленты «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», где роль Ипполита отлично удалась Денису Терентьеву, «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и «Кавказская пленница», а в «Мимино» снялся Хорен Байрамян. Он же в концовке оказывается на пороге квартиры вместе с подарками.

Пожалуй, самый смешной вариант снял «Сочи». Идея ролика вновь повторяется: нужно сотворить чудо для мальчика. Но он не верит в существование Деда Мороза и просит отца, переодетого в костюм новогоднего волшебника, чтобы его любимая команда стала ближе и не приходилось стоять в очереди за автографами.

На следующий день на улице начинает происходить невероятное: Марсело Альвес прогуливается в форме охранника на парковке, Георгий Мелкадзе предлагает подвезти на такси, Мартин Крамарич инспектирует улицу, Кирилл Заика продаёт в палатке фрукты, а Амир Батырев делает шаурму.

Правда, чудо стало возможно, потому что Дедом Морозом подрабатывал тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин.

Новогодние квизы и передачи

Далеко не все клубы пошли по стандартному пути. «Краснодар» вместо ролика предложил болельщикам посмотреть новогодний выпуск передачи «Как сыграли?», где на протяжении получаса ведущие анализируют первую половину сезона.

«Крылья Советов» сняли аналог шоу «Контакты» с участием защитника Юрия Горшкова. Соответственно, отвечать на вопросы пришлось не ему, а людям из его записной книжки: Александру Коваленко, Максиму Глушенкову, Ивану Ломаеву и даже Николаю Ларину.

Чуть более упрощённый формат — квиз — выбрали в «Уфе». Здесь на вопросы о советских фильмах, мультиках и новогодних песнях отвечали Олег Баклов и Александр Теняев. «Рубин» заставил легионеров Иву и Фамейе смотреть популярные отечественные клипы 1990-х, а Валентину Вада досталась «Ирония судьбы».

«Балтика» ограничилась роликом, как Владислав Лазарев провёл день в фан-шопе клуба и раздавал автографы, а «Пари НН» в видео запечатлел самые яркие события первой части сезона на домашнем стадионе.