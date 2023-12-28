Олег Цымбаларь не исключил, что улица имени его отца появится в Москве
«По закону РФ переименовать улицу можно тогда, когда проходит десять лет со дня смерти человека. Сейчас как раз пройдёт десять лет. У меня спрашивали, не против ли я. Конечно, нет. Если в Москве появится улица имени Ильи Цымбаларя, буду только рад», — цитирует Цымбаларя-младшего «Матч ТВ».
Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Помимо шести золотых медалей чемпионата, в его коллекции три победы в Кубке России. Он умер в возрасте 44 лет в 2013 году.
В Москве недавно около стадиона «Спартака» дали названия улицам в честь Николая Старостина, Николая Озерова.
Ранее сообщалось, что новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал хочет купить нового нападающего.