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Олег Цымбаларь не исключил, что улица имени его отца появится в Москве

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Олег Цымбаларь, сын шестикратного чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, высказался об идее называть улицы именами известных спартаковцев.

«По закону РФ переименовать улицу можно тогда, когда проходит десять лет со дня смерти человека. Сейчас как раз пройдёт десять лет. У меня спрашивали, не против ли я. Конечно, нет. Если в Москве появится улица имени Ильи Цымбаларя, буду только рад», — цитирует Цымбаларя-младшего «Матч ТВ».

Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Помимо шести золотых медалей чемпионата, в его коллекции три победы в Кубке России. Он умер в возрасте 44 лет в 2013 году.

В Москве недавно около стадиона «Спартака» дали названия улицам в честь Николая Старостина, Николая Озерова.

Ранее сообщалось, что новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал хочет купить нового нападающего. 

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