Карпов: «Зенит» хочет перехватить у ЦСКА защитника Грама

Санкт-петербургский «Зенит» составит конкуренцию московскому ЦСКА в борьбе за защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, петербуржцы предлагают за 22-летнего тунисца €1,5 млн.

По информации источника, «Зенит» хочет отдать защитника в аренду сразу после трансфера.

В нынешнем сезоне Грам забил три гола в десяти матчах за «Сфаксьен» в чемпионате Туниса. Его контракт с тунисским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Сфаксьен» достигли предварительного соглашения о переходе Грама.