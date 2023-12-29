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Алаев принял участие в собрании комитета по безопасности УЕФА

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о работе в комитете по стадионам и безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Было собрание комитета, всё прошло отлично. Очень доволен, что попал в этот комитет — много интересного. Почерпнул то, что может быть полезно как для РПЛ, так и для профессиональных соревнований. Поделился отчётом с руководителями Российского футбольного союза, чтобы они учитывали его в своей работе», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, также планируется заседание комитета в апреле.

Алаев является заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности УЕФА. Помимо него, места в административных органах союза занимают 15 представителей России.

Ранее Алаев назвал рабочими отношения с УЕФА.



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