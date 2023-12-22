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Радимов раскритиковал Абаскаля за незнание русского языка

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал новогодний ролик «Спартака».

«Красивый и атмосферный ролик. Но не могут красно-белые без ложки дёгтя. В данном случае это появление в кадре Абаскаля. Возмущение вызывает то, что три предложения в поздравлении тренер произносит на испанском. Вы издеваетесь?» — написал Радимов в Telegram-канале.

Он заявил, что тренер проявил «чудовищное неуважение» к клубу, потому что за полтора года не смог выучить три предложения для ролика.

Абаскаль сменил летом 2022 года на посту главного тренера «Спартака» итальянца Паоло Ваноли. 34-летний испанец до этого возглавлял «Асколи» и «Базель», но не добился громких успехов.

Красно-белые по итогам 18 туров чемпионата России с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководство «Спартака» и Абаскаля.

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