Три богатыря «Локомотива», вокальный шедевр «Рубина» и «Ёлки» «Арсенала»: как клубы РПЛ поздравили фанатов с Новым годом

«Локомотив» нарисовал сказку о трёх богатырях, борющихся с трёхглавым змием. «Динамо» поддержало болельщиков, готовящихся к праздникам среди новогодней суматохи. «Рубин» всей командой на разных языках исполнил песню Last Christmas. А тульский «Арсенал» снял короткометражку по мотивам фильма «Ёлки». О поздравлениях клубов Российской премьер-лиги — в материале RT.

Три богатыря «Локомотива» и трёхглавый змий

Московский «Локомотив» решил рассказать болельщикам сказку о трёх богатырях, роли которых сыграли голкипер Маринато Гильерме, полузащитники Валерий Баринов и Станислав Магкеев. Они отправляются бороться за новый волшебный Кубок, потому что старый уже не греет жителей города. Главным врагом былинных героев становится трёхглавый змий, выдыхающий голубые клубы пламени (прямая отсылка к питерскому «Зениту» — основному сопернику в борьбе за титул).

Поначалу могло показаться, будто «Локомотив» признаёт, что первая половина сезона не удалась и весной стоит сконцентрироваться на Кубке страны. Но нет: Медвежья гора как РПЛ и внешний вид трофея говорят о том, что команда не теряет надежды выиграть чемпионат России.

Мультипликация с эпическим рассказом перебивается шутками и вставками с участием футболистов. Видео получилось с юмором и пришлось по душе болельщикам. Сокрушались они только об одном — что в сказке нет мудреца Сёмина, который помог бы одолеть трёхглавого змия.

«Динамо» в ожидании нового

«Динамо» в своём новогоднем видео решило отдать дань уважения болельщикам, которые уже 45 лет ждут от команды титула. За эти годы бело-голубые пережили многое, в том числе вылет в ФНЛ. Однако фанаты бело-голубых не оставляли команду, продолжая приходить на стадион.

В этом сезоне «Динамо» как никогда близко к тому, чтобы впервые в новейшей истории выиграть чемпионат России. Однако этого не удалось бы добиться без поддержки зрителей. В канун Нового года самое время уже футболистам поболеть за своих фанатов, когда они пытаются впихнуть ёлку в машину, пробить на кассе плюшевого мишку, загадать желание Деду Морозу. Присутствовали и некоторые отсылки к футболу. Например, шарики на новогоднем дереве висели по схеме 4-3-3. Получилось доброе и весёлое видео, дарящее зрителю хорошее настроение и раскрывающее игроков «Динамо» вместе с тренером Андреем Ворониным как неплохих актёров.

Интересно, что за несколько дней до премьеры в социальных сетях вышел тизер ролика, который подстегнул фантазию болельщиков бело-голубых. На фасаде ТЦ «Арена Плаза» многие отчётливо увидели сочетание букв «н», «а» и «п» и пришли к логичному выводу, что подписание контракта с долгожданным форвардом состоится в ближайшее время. Среди возможных приобретений назывались Пётр Зелиньски, Дивок Ориги, Теему Пукки и многие другие. Фантазия динамовских фанатов превзошла все ожидания авторов.

В «Рубине» поёт не только Слуцкий

Казанский «Рубин» продолжил новогоднюю традицию и подарил болельщикам песню. Если в прошлом году вокальные данные демонстрировал только Леонид Слуцкий, исполнив All I Want for Christmas Is You, то в этот раз музыкальную композицию Last Christmas на разных языках исполнила почти вся команда.

В клипе среди прочего обыгрываются разные события, произошедшие с «Рубином» за последний год: комичная ситуация со смывшимися с формы номерами и фамилиями игроков, неудачное выступление команды в Лиге конференций, в частности, пенальти в ворота «Ракува», который не забил Сеад Хакшабанович. В ролике футболист переживает по этому поводу. Показано влияние на Хвичу Кварацхелию статей в СМИ — он срывает газеты со стены. Не могли авторы клипа не обыграть национальность Хвана Ин Бома и не отправить футболиста в один из эпизодов сериала «Игра в кальмара». Как рассказали позже авторы, сложнее всего оказалось найти перевод Last Christmas именно на корейский язык.

«Ёлки» от «Арсенала»

Трогательную новогоднюю историю на основе теории о рукопожатиях, использованной в фильме «Ёлки», снял тульский «Арсенал». В 14-минутном фильме рассказывается история десятилетнего Данилы, который мечтает играть в футбол с ребятами во дворе, но они отказываются брать его в команду. Тогда мальчик идёт на рискованный шаг — говорит, что знает Сергея Ткачёва из «Арсенала» и тренировался с ним. Подростки ему, конечно же, не верят и предлагают привести полузащитника на футбол.

Данила рассказывает о своём обмане родителям, и отец предлагает сыну написать письмо Деду Морозу. Благодаря череде случайностей — потере письма в такси, интервью журналиста, который затем ехал в этой машине, с главным тренером «Арсенала» Миодрагом Божовичем — новогодняя просьба доходит до адресата. Ткачёв приходит на стадион в костюме Деда Мороза и проводит с Данилой футбольный матч. Получилась милая новогодняя сказка.

«Уфа» ждёт подарков от Газизова

В Башкирии так же, как и в Казани, решили подарить болельщикам песню, но выбрали вариант попроще. Футболисты исполняют хит «Новогодняя» группы «Дискотека Авария». В роли Деда Мороза выступил Шамиль Газизов, который на протяжении всего клипа пытается дотолкать до базы старенькую «Волгу» с ёлкой и подарками. Одним из героев видеоролика стал сын нападающего Вячеслава Кротова.

Клуб иронично отнёсся к финансовой ситуации, в которой оказался в конце года. Главной фразой становится «Опять нас обманут и ничего не дадут».