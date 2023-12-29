Гогниев: четыре московских клуба поборются с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото
«Вторая часть будет очень интересной. Те же ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» или «Динамо». Мое мнение, что они такие же претенденты на чемпионство, как и «Зенит» и «Краснодар», — цитирует Гогниева Metaratings.
При этом он не считает, что «Краснодар» с «Зенитом» «категорические лидеры».
«Просто так складывалось, что кто-то оступался, а они всё поднимались. Есть немало команд, особенно ЦСКА, которые всегда борются за лидирующие позиции. Они всегда кого-то привозят, каких-то футболистов», — добавил Гогниев.
По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (36) занимает вторую строчку в турнирной таблице. Далее расположились «Динамо» (32 очка), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).
Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Зенит» потратил огромные деньги на бразильцев.