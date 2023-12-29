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Гогниев: четыре московских клуба поборются с «Зенитом» и «Краснодаром» за золото

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев считает, что в реальной борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу во второй части турнира будет участвовать шесть команд.

«Вторая часть будет очень интересной. Те же ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» или «Динамо». Мое мнение, что они такие же претенденты на чемпионство, как и «Зенит» и «Краснодар», — цитирует Гогниева Metaratings.

При этом он не считает, что «Краснодар» с «Зенитом» «категорические лидеры».

«Просто так складывалось, что кто-то оступался, а они всё поднимались. Есть немало команд, особенно ЦСКА, которые всегда борются за лидирующие позиции. Они всегда кого-то привозят, каких-то футболистов», — добавил Гогниев.

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в чемпионате. «Зенит» (36) занимает вторую строчку в турнирной таблице. Далее расположились «Динамо» (32 очка), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Ранее Руслан Нигматуллин заявил, что «Зенит» потратил огромные деньги на бразильцев.

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