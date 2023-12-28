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Нигматуллин: нельзя забывать, что «Зенит» потратил огромные деньги на бразильцев

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о работе академии петербургского «Зенита».
Нигматуллин: нельзя забывать, что «Зенит» потратил огромные деньги на бразильцев
  • РИА Новости

«Мы все радуемся успехам «Зенита», и петербуржцы завоёвывают трофеи в том числе благодаря мастерству Сергея Семака. Но нельзя забывать, что они потратили огромные деньги на бразильцев. А ведь в Санкт-Петербурге действует прекрасная академия, и весь город работает на клуб. Всё это впустую, так как его воспитанники почти не имеют шансов пробиться в основу и в лучшем случае могут готовиться к арендам в «Сочи» или «Оренбург». На это необходимо обратить внимание: ребята должны иметь мотивацию», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, как поддерживает прекрасную физическую форму.

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