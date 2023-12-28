RT в Telegram
Подпишись

Нигматуллин: не люблю тренажёрный зал, предпочитаю «потягушечки», как в йоге и пилатесе

Короткая ссылка
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, как поддерживает прекрасную физическую форму.
Нигматуллин: не люблю тренажёрный зал, предпочитаю «потягушечки», как в йоге и пилатесе
  • Gettyimages.ru

«Никогда не любил тренажёрный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда, насколько возможно. С годами ничего не изменилось. Как я уже сказал, предпочитаю потягушечки, как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин высказался об игроках нынешнего поколения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить