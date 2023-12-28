Нигматуллин: не люблю тренажёрный зал, предпочитаю «потягушечки», как в йоге и пилатесе

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, как поддерживает прекрасную физическую форму.

«Никогда не любил тренажёрный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда, насколько возможно. С годами ничего не изменилось. Как я уже сказал, предпочитаю потягушечки, как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин высказался об игроках нынешнего поколения.