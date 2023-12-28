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Нигматуллин: нынешние футболисты в какой-то степени нежнее и избалованнее

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался об игроках нынешнего поколения.
Нигматуллин: нынешние футболисты в какой-то степени нежнее и избалованнее
  • РИА Новости

«Можно говорить, что раньше и трава была зеленее, но в профессиональном спорте происходят неизбежные изменения. Сейчас процесс восстановления находится на качественно другом уровне. А вот сами футболисты в какой-то степени стали нежнее и избалованнее. И это не только моё мнение. Они немного развращены большими деньгами, хотя тяжкий труд следует оплачивать соответствующе. Но и результаты должны быть прямо пропорциональны окладам»,  — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, с кем был особенно рад повидаться в золотом ретроматче между московскими ЦСКА и «Локомотивом».

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