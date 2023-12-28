RT в Telegram
Подпишись

Нигматуллин: признался Сёмину, что хочу выглядеть в 76 так же, как он

Короткая ссылка
Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, с кем был особенно рад повидаться в золотом ретроматче между московскими ЦСКА и «Локомотивом».
Нигматуллин: признался Сёмину, что хочу выглядеть в 76 так же, как он
  • РИА Новости

«Можно назвать любую фамилию в составе обеих команд. А самые тёплые чувства испытываю от встреч с Юрием Сёминым. Он большой молодец, что сохраняет бодрость духа, несмотря на почтенный для тренера, но не для обычного человека, возраст. Он до сих пор очень активен. Я даже признался ему в личной беседе, что хочу брать пример и выглядеть в 76 так же. Ответил: «Руслан, у тебя всё получится», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, какие эмоции испытывал после золотого ретроматча между ЦСКА и «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить