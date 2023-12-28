Нигматуллин: признался Сёмину, что хочу выглядеть в 76 так же, как он
- РИА Новости
«Можно назвать любую фамилию в составе обеих команд. А самые тёплые чувства испытываю от встреч с Юрием Сёминым. Он большой молодец, что сохраняет бодрость духа, несмотря на почтенный для тренера, но не для обычного человека, возраст. Он до сих пор очень активен. Я даже признался ему в личной беседе, что хочу брать пример и выглядеть в 76 так же. Ответил: «Руслан, у тебя всё получится», — заявил экс-голкипер RT.
Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.
Ранее Нигматуллин рассказал, какие эмоции испытывал после золотого ретроматча между ЦСКА и «Локомотивом».