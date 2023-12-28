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Нигматуллин: бывших вратарей не бывает, каждый пропущенный мяч оставляет зарубку на сердце

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, какие эмоции испытывал после золотого ретроматча между московскими ЦСКА и «Локомотивом».
Нигматуллин: бывших вратарей не бывает, каждый пропущенный мяч оставляет зарубку на сердце
  • Gettyimages.ru

«Считаю, это прекрасное начинание во всех отношениях. Понятно, что время от времени мы собираемся и проводим игры, но не в таком масштабе. Здорово, когда на трибунах собирается десять тысяч болельщиков, а встречу транслируют на федеральном канале. Да, с погодой чуть-чуть не повезло, но на поле никто не замечал, что температура отрицательная. Там, напротив, было жарко, как и в раздевалке. Все экс-футболисты скучают по подобному антуражу», — заявил Нигматуллин RT.

Экс-голкипер ответил на вопрос, корил ли себя после игры за ошибку в моменте с решающим ударом Дмитрия Лоськова.

«Бывших вратарей не бывает, и каждый пропущенный мяч всё равно оставляет зарубку на сердце. Было горько и обидно. Тем более в данном эпизоде выбил палец на руке. Не могу сказать, что ошибся, скорее не повезло. Думаю, девять из десяти голкиперов вообще бы не среагировали на тот выстрел. К сожалению, выручить не получилось. Голы случаются. С этим ничего не поделаешь. В следующих матчах постараюсь не допустить подобного», — сказал он.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин высказался о работе испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

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