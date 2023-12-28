Нигматуллин: я не ненавистник Абаскаля, как Мостовой, но «Спартаку» нужен более талантливый специалист

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о работе испанца Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Испанец — очень фартовый. Когда наступает пора увольнять его и кажется, что это неизбежно, подопечные добиваются результата. Вспомните: в дерби с ЦСКА Хесус Медина сравнял счёт на 97-й минуте, в противостоянии с «Локомотивом» команда вдесятером диктовала сопернику условия целый тайм и вполне могла выиграть, реализуй Квинси Промес выход один на один, а в игре с «Крыльями» решили всё в первые 15 минут без самого Гильермо. После таких матчей в отставку наставника уже не отправишь.

Но я, как болельщик красно-белых с детства, хочу, чтобы они сражалась за золотые медали, учитывая, что у Абаскаля всё для этого есть: современная инфраструктура, преданные фанаты, солидный бюджет, классные игроки. А тренер, считаю, не дотягивает до столь серьёзного уровня. Его квалификация недостаточна для борьбы за чемпионство. Нестабильность только подтверждает мои слова. Моментами «Спартак» выступает ярко, но для успеха на длительном отрезке необходим более талантливый и опытный специалист. Иностранец вдобавок излишне экспериментирует, что зачастую не идёт во благо. Ничего личного. Я не ненавистник Абаскаля, как Александр Мостовой, просто хочу, чтобы команда выдавала свой максимум», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

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