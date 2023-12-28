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Нигматуллин: когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, сколько времени тратит, чтобы поддерживать форму.
Нигматуллин: когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов
  • Gettyimages.ru

«Тратить — неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, вовсе порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт. Пока же приходится довольствоваться бассейном, благо фитнес-центр находится прямо в моём доме, поскольку живу в одной из башен Москва-Сити. Спускаюсь с 55-го этажа на третий, а потом поднимаюсь обратно.

Специальной диеты не придерживаюсь, но у меня есть особенность — в принципе ем мало. Питаюсь чаще, чем большинство людей, но небольшими порциями. Быстро происходит процесс насыщения, поэтому не могу съесть сразу первое, второе и десерт. Мой игровой вес тоже сохранился. Надеюсь, ничего не изменится, так как поправляться не планирую. Тем более сейчас занимаюсь бракоразводным процессом, и впереди ещё много всего интересного. Так что рассчитываю сохранять боевую форму», — заявил экс-голкипер RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин ответил, как проживает непростой период после развода.

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