Нигматуллин о разводе: если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, как он проживает непростой период после развода.

«Если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше. Стараюсь рассуждать философски. Одна дверь теперь закрылась, зато распахнулись другие. Грустить и погружаться в депрессию — точно неправильно. Хочу развиваться. Поставил перед собой кучу разных целей. Новый этап в жизни надо встретить во всеоружии и будучи счастливым человеком.

Я мужчина в полном расцвете сил. Новая любовь придёт. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни», — заявил Нигматуллин RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, по чему на родине соскучился больше всего.