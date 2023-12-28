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Нигматуллин о разводе: если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, как он проживает непростой период после развода.
Нигматуллин о разводе: если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше
  • Gettyimages.ru

«Если бы мне хотелось пуститься во все тяжкие, сделал бы это раньше. Стараюсь рассуждать философски. Одна дверь теперь закрылась, зато распахнулись другие. Грустить и погружаться в депрессию — точно неправильно. Хочу развиваться. Поставил перед собой кучу разных целей. Новый этап в жизни надо встретить во всеоружии и будучи счастливым человеком.

Я мужчина в полном расцвете сил. Новая любовь придёт. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни», — заявил Нигматуллин RT.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин рассказал, по чему на родине соскучился больше всего.

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