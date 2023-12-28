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Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям, в США они не настолько вкусные

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, по чему из того, что есть на Родине, соскучился больше всего.
Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям, в США они не настолько вкусные
  • Gettyimages.ru

«По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретённые за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Ещё не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — заявил Нигматуллин RT.

По его словам, калорийная еда никогда не являлась для него проблемой.

«После сытного обеда схожу в спортзал и тут же сожгу всё лишнее. В Майами летать придётся, всё-таки работа никуда не денется, но большую часть года буду находиться в России. Например, должен отправиться в Санкт-Петербург на выставку зарубежной недвижимости (разговор состоялся в конце ноября. — RT), потом на аналогичное мероприятие в Москве. Впереди очень много интересной деятельности, не обязательно связанной со спортом. Но и футбол никуда не денется», — сказал он.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин назвал самый сложный матч в карьере.

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