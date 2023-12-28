Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям, в США они не настолько вкусные

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, по чему из того, что есть на Родине, соскучился больше всего.

«По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретённые за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни. Ещё не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные», — заявил Нигматуллин RT.

По его словам, калорийная еда никогда не являлась для него проблемой.

«После сытного обеда схожу в спортзал и тут же сожгу всё лишнее. В Майами летать придётся, всё-таки работа никуда не денется, но большую часть года буду находиться в России. Например, должен отправиться в Санкт-Петербург на выставку зарубежной недвижимости (разговор состоялся в конце ноября. — RT), потом на аналогичное мероприятие в Москве. Впереди очень много интересной деятельности, не обязательно связанной со спортом. Но и футбол никуда не денется», — сказал он.

Полностью интервью с Нигматуллиным читайте на сайте RT.

Ранее Нигматуллин назвал самый сложный матч в карьере.