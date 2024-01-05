Спортдир «Оренбурга» — о фразе с «кем не бывает»: она была вырвана из контекста

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев считает, что его слова по ситуации с потенциальным новичком чилийцем Хорди Томпсоном неправильно интерпретировали.

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать и, условно, втаптывать игрока нет смысла. А не то, что он бьёт, и это нормально», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

По его словам, «ситуации разные бывают».

«Иногда люди в них попадают, не касательно девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это», — пояснил Андреев.

Немногим ранее спортдир «Оренбурга», комментируя обвинения чилийского полузащитника в домашнем насилии, сказал: «Ну, с кем не бывает?».

Полузащитник находился под домашним арестом из-за обвинений в насилии по отношению к своей девушке, неуважении к суду и попытке убийства. Позже суд выпустил его под залог — 100 млн песо, около €5,3 млн.

«Оренбург» арендовал Томпсона у чилийского клуба с правом выкупа.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона.