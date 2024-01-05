В «Оренбурге» не переживают за репутацию клуба из-за обвинения Томпсона в насилии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал обвинения чилийского полузащитника команды Хорди Томпсона в домашнем насилии.

«Тёмная сторона Хорди? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто Томпсон 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» — приводит слова Андреева Sport24.

По его мнению, если бы не было проблем с девушкой у 19-летнего чилийца, то оренбургский клуб не смог бы позволить себе такого игрока.

«Когда у Томпсона случилась такая ситуация, мы подсуетились. Он хороший футболист с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, Хорди поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», — сказал он.

Полузащитник находился под домашним арестом из-за обвинений в насилии по отношению к своей девушке, неуважении к суду и попытке убийства. Позже суд выпустил его под залог — 100 млн песо, около €5,3 млн.

«Оренбург» арендовал Томпсона у чилийского клуба с правом выкупа.

Ранее в «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона.