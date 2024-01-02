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В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что российский клуб близок к осуществлению трансфера чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.
В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона
  • AFP

«Документы между клубам подписаны. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — цитирует Андреева Sport24.

Томпсон сыграл за «Коло-Коло» 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €800 тыс. 

Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему хочет получить паспорт РФ.

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