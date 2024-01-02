В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона
- AFP
«Документы между клубам подписаны. Футболист меняет паспорт, и как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — цитирует Андреева Sport24.
Томпсон сыграл за «Коло-Коло» 32 матча, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €800 тыс.
Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему хочет получить паспорт РФ.