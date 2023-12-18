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Аргентинский футболист «Оренбурга» объяснил, почему хочет принять гражданство РФ

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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, почему хочет получить паспорт РФ.
Аргентинский футболист «Оренбурга» объяснил, почему хочет принять гражданство РФ
  • Gettyimages.ru

«Честно, я не знаю, когда это случится. Всё ещё не говорили с клубом об этом вопросе. Было бы круто не занимать место легионеров в заявке. Но есть и вторая причина — мы живём тут, хотим получить паспорт, чтобы чувствовать себя спокойно. Посмотрим, как получится», — цитирует Мансилью «Чемпионат».

В текущем сезоне Мансилья провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт 26-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года.

По итогам первого круга РПЛ «Оренбург» с 15 очками занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, что Деограсия останется главным тренером команды.

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