В «Оренбурге» рассказали, что Деограсия останется главным тренером команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о доверии к главному тренеру Давиду Деограсии.

«Возможный уход Деограсии? У Давида есть кредит доверия, и он остаётся главным тренером «Оренбурга», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

«Сочи» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

Голом в составе хозяев отметился Иван Игнатьев на 42-й минуте. За гостей забил Данила Хотулёв (90+4).

По итогам первого круга РПЛ «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Оренбург» — на 14-й позиции (15 баллов).

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Факел» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ.