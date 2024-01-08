Агент: мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет быть ближе к Европе

Себастьян Оларте, представитель новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, объяснил выбор футболиста в пользу российского клуба.

«Мы выбрали «Краснодар» потому, что Кастаньо хочет продолжать повышать свой уровень. Более того, Джон Кордоба, друг Кевина, рассказывал ему много хорошего о клубе. Кастаньо хочет быть ближе к Европе», — заявил Оларте Sport24.

23-летний колумбиец присоединится к команде на сборе в Дубае, где подпишет личный контракт после медицинского обследования. В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за «Крус Асуль». Стоимость трансфера оценивается в €7,3 млн.

Ранее пресс-атташе «Флуминенсе» Марсело Ахмед сообщил, что защитник Нино перейдёт в «Зенит».