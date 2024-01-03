В «Флуминенсе» подтвердили, что Нино близок к переходу в «Зенит»
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«Нино близок к переходу в «Зенит», но сделка ещё не закрыта», — цитирует Ахмеда Sport24.
Как сообщает Itatiaia, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера.
По информации источника, «Зенит» заплатит за защитника Нино €5 млн наличными.
26-летний бразильский футболист провёл в текущем сезоне за клуб 55 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» скоро объявит о трансфере Нино из «Флуминенсе».