Принципиальная позиция: «Зенит» перевёл Кругового в дубль после его решения перейти в ЦСКА летом

Данил Круговой летом перейдёт в ЦСКА. Как сообщили в пресс-службе московского клуба, с защитником подписан контракт до окончания сезона-2027/28 с возможностью продления ещё на один. При этом в «Зените» негативно восприняли решение россиянина заключить договор с конкурентом и перевели его во вторую команду, аргументируя это желанием спортсмена получать игровые время и практику. Повлияет ли это на перспективы петербуржцев в гонке за золотыми медалями РПЛ — в материале RT.

Около недели назад в прессе появились слухи о скором уходе Данила Кругового из «Зенита». Летом 2024 года у воспитанника петербуржцев истекал контракт с клубом, вследствие чего тот имел право уже зимой вести переговоры с потенциальными работодателями. И хотя ещё недавно сам спортсмен говорил о желании отправиться в Европу и даже якобы входил в сферу интересов одного из иностранных коллективов, всё же останется в РПЛ. Защитник согласовал условия четырёхлетнего договора с ЦСКА с возможность пролонгации ещё на один сезон.

По сути, Круговой мог оказаться в столице гораздо раньше. Армейцы хотели приобрести его у «Уфы» ещё в 2019-м, но тогда уроженец Гатчины вернулся в родную для себя команду. И за этот период успел пополнить коллекцию трофеев, трижды выиграв чемпионат России и ещё четыре раза завоевав Суперкубок страны. Проблема в том, что стать основным в Северной столице он так и не сумел, уступив конкуренцию Дугласу Сантосу. В итоге, он принял участие в 105 матчах и провёл на поле 4438 минут, отметившись двумя голами и 11 передачами (включая заработанные пенальти).

Эксперты же крайне позитивно оценили перспективы Кругового в Москве. По словам бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, тот является «квалифицированным игроком», хорошо оснащённым как в техническом, так и тактическом планах, который в будущем может стать одним из лидеров армейцев. А экс-защитник «Зенита» Константин Лепёхин и вовсе назвал Данила «одним из лучших российских футболистов». Чуть более сдержан в комментариях был экс-хавбек сине-бело-голубых Александр Горшков. Он выразил сожаление в связи с уходом Данила и сказал, что в новой команде он придётся ко двору.

Но интересно не только решение Кругового отказаться от пребывания на скамейке «Зенита» и побороться за место в старте другого российского топ-клуба. Безусловно, в ЦСКА у Данила будет гораздо больше шансов проявить себя, ведь красно-синие уже давно испытывают дефицит исполнителей на левом фланге. Долгое время его закрывал Георгий Щенников, периодически подменяемый Наиром Тикнизяном. Но сначала молодой воспитанник был продан в «Локомотив», а потом в статусе свободного агента «ВЭБ Арену» покинул и ветеран. Надолго в России не задержался и отправился покорять Турцию Бактиёр Зайнутдинов, а приходивший на эту позицию Мойзес постепенно переквалифицировался в центрального защитника в тройке.

В результате, в нынешнем сезоне на левом фланге был вынужден действовать номинально правый латераль Милан Гайич и вчерашний юниор Михаил Рядно, пока неготовый стабильно выступать на высоком уровне. При этом подписание Кругового может помочь ЦСКА решить давнюю проблему с отсутствием достойных представителей этого амплуа, а также поспособствовать развитию самого футболиста. Конечно, место в старте москвичей ему никто не гарантирует, но бороться за него с сербом будет несколько проще, чем с бразильцем.

Но наиболее любопытно в данной ситуации поведение самого «Зенита». Ведь не сумевшие удержать у себя спортсмена петербуржцы крайне негативно отнеслись к его намерению покинуть Северную столицу и отстранили его от основы. Как сообщили в пресс-службе девятикратных чемпионов страны, весеннюю часть сезона Данил проведёт в дубле.

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведён во вторую (команду. — RT) для получения практики и желаемого футболистом игрового времени», — цитирует РИА Новости генерального директора клуба Александра Медведева.

На бумаге это выглядит довольно странно. Ведь пусть Круговой и оформил договор с ЦСКА, но до лета остаётся в «Зените» и способен принести ему пользу в борьбе за золотые медали. А та вполне может получиться непростой. После 18 туров подопечные Сергея Семака на два очка отстают от «Краснодара», а к возобновлению турнира должны успеть встроить в систему сразу четверых новичков. Зимой к петербуржцам присоединились бразильцы Нино, Артур и Педро, а также россиянин Ильзат Ахметов, первую часть первенства отыгравший за «быков».

При этом ни один из новобранцев не является прямым конкурентом Кругового. По сути, сейчас «Зенит» располагает лишь одним профильным левым защитником в лице всё того же Сантоса, что вполне может сказаться на дистанции. Да, 29-летний игрок славится своим крепким здоровьем и за всю карьеру пропустил лишь 45 дней суммарно, причём первые 16 пришлись на период его выступления за «Гамбург». Но от травм не застрахован никто и быть на 100% уверенным в присутствии Дугласа в заявке нельзя.

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Номинально левый край также могут закрыть Страхиня Эракович, Нуралы Алип и Вячеслав Караваев, обычно действующий справа или (с недавнего времени) в тройке центральных. Но россиянин с ноября восстанавливается от неназванного повреждения, а серб и казахстанец не могут похвастаться ни высокой скоростью, ни обязательными для латераля атакующими навыками. Конечно, в активно применяемой Семаком схеме 3-5-2 слева вполне могут выйти Андрей Мостовой, Густаво Мантуан или тот же Ахметов, но также полезны в обороне они вряд ли будут. По крайне мере, в отличие от совмещающего в себе эти навыки Кругового.

Таким образом, переход в ЦСКА может навредить петербуржцам не только в будущем розыгрыше чемпионата, но и нынешнем. Ведь в случае форс-мажора им придётся либо использовать слева не обладающего необходимым набором качеств исполнителя, либо признавать собственную ошибку и поднимать из дубля Кругового. А тот к этому моменту вполне может растерять форму, ведь полноценно поддерживать её в «Зените-2» вряд ли реально.

Конечно, эту проблему можно решить приобретением ещё одного левого защитника, но тогда есть риск столкнуться с проблемами из-за лимита. Сейчас в составе «Зенита» уже значится 12 легионеров при допустимых 13 — и это без учёта Педро, который должен вскоре присоединиться к нему. И даже продажа одного из них лишь частично исправит положение. Ведь появление Кругового на поле не только предоставляло отдых Сантосу, но и давало возможность выпустить иностранца на другую позицию.