Metaratings: «Зенит» предложит Круговому новый долгосрочный контракт

«Зенит» предложит защитнику Данилу Круговому новый контракт.

Как сообщает Metaratings.ru, контракт будет долгосрочным.

Отмечается, что в ноябре клуб уже делал предложение игроку по новому соглашению, но стороны не договорились.

Сообщалось, что Круговой может перейти в ЦСКА летом 2024 года, а соглашение будет подписано на четыре года с опцией продления ещё на сезон.

Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.

Ранее в «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА.