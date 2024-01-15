Metaratings: «Зенит» предложит Круговому новый долгосрочный контракт
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Как сообщает Metaratings.ru, контракт будет долгосрочным.
Отмечается, что в ноябре клуб уже делал предложение игроку по новому соглашению, но стороны не договорились.
Сообщалось, что Круговой может перейти в ЦСКА летом 2024 года, а соглашение будет подписано на четыре года с опцией продления ещё на сезон.
Круговой в сезоне-2023/24 в 18 матчах отдал две голевые передачи.
Ранее в «Зените» опровергли новость о переходе Кругового в ЦСКА.