Гендиректор «Зенита» — о Круговом в дубле: на двух стульях за команду не играют

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что Данил Круговой переведён во вторую команду для получения игровой практики.

«На двух стульях в футбол за клуб не играют. Круговой переведён во вторую команду для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», — заявил Медведев РИА Новости.

Московский ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым до лета 2028 года. 25-летний защитник является воспитанником сине-бело-голубых.

Россиянин во второй половине сезона-2023/24 будет получать игровую практику в «Зените-2».

ЦСКА с 28 очками по итогам 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. «Зенит» (36) — второе. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков после ухода Кругового в ЦСКА выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.