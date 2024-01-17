Горшков заявил, что «Зенит» теряет часть души из-за большого количества бразильцев

Бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков после ухода Данила Кругового в московский ЦСКА выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.

«Такое мало кому нравится. Действительно, сейчас есть уклон в сторону легионеров, бразильцев. И любители футбола, встречая нас, бывших игроков «Зенита», говорят, что команда, где было больше наших игроков, им запомнилась и многие этим живут. А сейчас всё как-то меняется и понятно, что это делается ради новых чемпионств, но в каком-то смысле из-за этого уходит часть души. Теряется часть чувств и человеческих эмоций, но на другой чаше весов есть прагматизм и результат», — заявил Горшков RT.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым. 25-летний защитник является воспитанником «Зенита».

Ранее Горшков заявил, что Круговой придётся ко двору в ЦСКА.