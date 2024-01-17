Горшков считает, что Круговой придётся ко двору в ЦСКА

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что для него стал сюрпризом переход защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Для меня эта новость стала неожиданностью, ведь не было никаких резких предпосылок к этому. Возможно, что Данил хотел получать большее количество игрового времени. Но, как по мне, лучше бы он остался в «Зените». На мой взгляд, Круговой — достойный футболист. Но, конечно, в ЦСКА у него будет масса возможностей и подходящая схема, где он сможет занимать всю левую бровку и придётся ко двору», — сказал Горшков RT.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым. 25-летний защитник является воспитанником «Зенита».

Ранее генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что Круговой пригодился бы ЦСКА.