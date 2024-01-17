RT в Telegram
Подпишись

Лепёхин считает Кругового одним из лучших российских футболистов

Короткая ссылка
Бывший хавбек петербургского «Зенита» Константин Лепёхин признался, что ему трудно комментировать переход защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.
Лепёхин считает Кругового одним из лучших российских футболистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Могу лишь констатировать, что это один из лучших российских футболистов, на мой взгляд. Он нечасто играл в составе «Зенита», но это я могу связать с очень серьёзной конкуренцией на его позиции. Я думаю, что ЦСКА он пригодится», — сказал Лепёхин RT.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым. 25-летний защитник является воспитанником «Зенита».

Ранее бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить