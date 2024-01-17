Лепёхин считает Кругового одним из лучших российских футболистов

Бывший хавбек петербургского «Зенита» Константин Лепёхин признался, что ему трудно комментировать переход защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Могу лишь констатировать, что это один из лучших российских футболистов, на мой взгляд. Он нечасто играл в составе «Зенита», но это я могу связать с очень серьёзной конкуренцией на его позиции. Я думаю, что ЦСКА он пригодится», — сказал Лепёхин RT.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с Круговым. 25-летний защитник является воспитанником «Зенита».

Ранее бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.





